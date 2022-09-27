Самые важные вопросы про частичную мобилизацию в Башкирии
В прямом эфире телеканала БСТ прошел брифинг, на котором военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич, министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, замминистра труда и соцзащиты населения Юрий Мельников, управляющий Нацбанком Башкирии Марат Кашапов и сотрудники республиканского ЦУРа ответили на самые важные вопросы про частичную мобилизацию.
Кто подлежит мобилизации?
Под мобилизацию попадают мужчины до 35 лет, отслужившие в армии и предпочтительно имеющие боевой опыт. Если у солдата редкая специальность или мужчина желает уйти добровольцем, его могут призвать до 45 лет. К слову, добровольцев примерно 30% от всех мобилизованных. Если у человека есть офицерское звание, предельный возраст увеличивается до 60 лет в зависимости от звания.

Тех, кто не служил в армии, по словам военкома, «брать категорически не хотят», так как одного месяца очень мало, чтобы подготовить и отправить человека на боевые задачи.

Если у человека бронь, его не призовут ни в каких случаях, кроме как по ошибке. Если забронированный получает повестку, нужно взять удостоверение, показать его в военкомате и вас уберут из списков оповещаемых. Нет пока в разнарядке и закончивших военную кафедру.

Женщин по мобилизации не забирают.
Кто может вручить повестку
Кто-то думает, что повестку может принести только сотрудник комиссариата, это не так. Сотрудников военкомата не так много, чтобы оповестить всех граждан в запасе. А ведь у них еще есть основная работа. Поэтому повестки могут вручить на работе сотрудники, которые ведут воинский учет, а по месту жительства – сотрудники ЖЭУ, например.

Главное, вручить ее не жене, сестре, дочери и не по телефону, а лично в руки. Если мужчина сейчас в отпуске или в командировке, экстренно возвращаться домой необходимости нет. Когда вернется, если еще будет идти мобилизация, то получит повестку, если нет – пригласят кого-то другого. Но если вы уже получили повестку, а надо куда-то уехать, придется явиться в военкомат на заседание призывной комиссии.

Если вы в запасе, подходите под требования мобилизации, но требуется куда-то уехать в командировку, нужно, не дожидаясь повестки, прийти в военкомат и взять справку, что вы пока не нужны.

Если вам принесли повестку, а вы болеете, нужно сначала вылечиться, потом взять с собой справку, что вы не могли прийти в военкомат по состоянию здоровья - это может быть больничный лист.

Если у вас в военном билете написано, что вы годны без ограничений, но это было давно, а сейчас у вас уже то болит и это болит и четверо детей, вам нужно прийти в военкомат и записаться на дополнительное медицинское обследование, где изменяется категория годности.
Что нужно знать студентам
Студентам государственных вузов и ссузов, обучающимся очно и очно-заочно и получающим образование впервые, положена отсрочка от призыва.

Что значит «впервые»? Если ребенок поступил в университет и обучается по программе бакалавриата, затем он может поступить на программу магистратуры и у него будет отсрочка, так как он впервые получает этот уровень образования. Но если окончил магистратуру и вновь поступает на магистратуру, то это уже повторное обучение и отсрочки нет.

- Если студент колледжа по каким-то причинам решает идти на мобилизацию, ему оформляют академический отпуск и замораживают стоимость обучения. По федеральным вузам решение в ближайшие дни примет Минобрнауки РФ.

А вот аспирантура, адьюнктура и ординатура пока не подпадают под категории лиц, которым положена отсрочка. Этот и вопрос со студентами негосударственных университетов пока решается.
У кого ещё есть льготы и отсрочка на мобилизацию
В статье 18 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» написано, что отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации имеют:

1) Забронированные;

2) Признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья - на срок до шести месяцев;

3) Кто постоянно ухаживает за близкими родственниками или их опекун, если нет других лиц, обязанных их содержать;

4) Воспитывающие четырех и более детей до 16 лет или детей пока трое, но супруга беременна и находится минимум на 22-й неделе. Если срок меньше, отсрочки нет, но, когда подойдет 22-я неделя беременности, отсрочка появится.

5) Если мама воспитывает без мужа еще четырех и более детей до восьми лет;

Помимо этого, в частичную мобилизацию не заберут работников оборонной промышленности, IT-сферы и ряда СМИ.
Куда забрали наших ребят?
Отправки мобилизованных уже прошли во многих городах и районах республики. Всех везут не на фронт, а в учебные центры или военные училища Пензы, Саратова, Казани, Елани и Вольска. Там хорошая учебно-материальная база, есть свои полигоны, учебные классы, тренажеры. Бойцы проведут там примерно месяц.
Про работу, кредиты и ипотеку
Граждане, призванные по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту со всеми соответствующими льготами, страховыми выплатами, с денежным довольствием. Получать зарплату можно будет самостоятельно или разрешить переводить деньги кому-то из близких родственников.

• Когда мужчина получает повестку по мобилизации, он должен предоставить ее работодателю. Тех, кого призвали по мобилизации, нельзя уволить – рабочее место остается за ним на прежних условиях, просто действие договора приостановят, а на место временно возьмут кого-то другого. Перед уходом в воинскую часть с ним должны полностью рассчитаться – выплатить зарплату, отпускные и все остальное, что положено. При этом срок службы вам засчитают в стаж для пенсии.
• Мобилизованным и членам их семей при необходимости положены ипотечные и кредитные каникулы – можно будет или сократить платежи, или пока вообще не платить. Пока это рекомендация Банка России, но в скором времени станет законом.

• В Госдуме и местные власти сейчас рассматривают дополнительные меры поддержки солдат. Мы расскажем о них позже.
