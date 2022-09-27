Самые важные вопросы про частичную мобилизацию в Башкирии

По поручению Радия Хабирова местное отделение «Единой России» открыло волонтерский штаб «шаймуратовцев», которые будут помогать семьям участвующих в СВО добровольцев и мобилизованных. Могут помочь привезти продукты, прибраться во дворе, что-то подкрасить, посидеть с ребенком. Обратиться в Волонтерский штаб, в том числе, чтобы стать волонтером, можно по телефону

8 800 201 89 03.