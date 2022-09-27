Самые важные вопросы про частичную мобилизацию в Башкирии

Кто-то думает, что повестку может принести только сотрудник комиссариата, это не так. Сотрудников военкомата не так много, чтобы оповестить всех граждан в запасе. А ведь у них еще есть основная работа. Поэтому повестки могут вручить на работе сотрудники, которые ведут воинский учет, а по месту жительства – сотрудники ЖЭУ, например.
Главное, вручить ее не жене, сестре, дочери и не по телефону, а лично в руки
. Если мужчина сейчас в отпуске или в командировке, экстренно возвращаться домой необходимости нет
. Когда вернется, если еще будет идти мобилизация, то получит повестку, если нет – пригласят кого-то другого. Но если вы уже получили повестку, а надо куда-то уехать, придется явиться в военкомат на заседание призывной комиссии.
Если вы в запасе, подходите под требования мобилизации, но требуется куда-то уехать в командировку, нужно, не дожидаясь повестки, прийти в военкомат и взять справку, что вы пока не нужны.
Если вам принесли повестку, а вы болеете, нужно сначала вылечиться, потом взять с собой справку, что вы не могли прийти в военкомат по состоянию здоровья - это может быть больничный лист.
Если у вас в военном билете написано, что вы годны без ограничений, но это было давно, а сейчас у вас уже то болит и это болит и четверо детей, вам нужно прийти в военкомат и записаться на дополнительное медицинское обследование, где изменяется категория годности.