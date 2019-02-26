Билайн в 2018 году в 1,5 раза увеличил сеть LTE

УФА, 26 фев 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) подвел итоги самого масштабного строительства сети за свою историю. В 2018 году компания каждые 30 минут запускала новую базовую станцию, и за год их было построено более 16 000. В результате сеть LTE выросла в 1,5 раза - 2/3 новых базовых станций компания построила в этом стандарте. Большая стройка, модернизация и рефарминг сети по всей России увеличили пользовательские скорости LTE в среднем в 2-2,5 раза.

Увеличение скорости мобильного интернета произошло одновременно с удвоением популярности сети LTE и ростом нагрузки на оборудование. За 2018 год использование LTE-трафика выросло в 2 раза, и его доля в общем объеме достигла 60%. Количество населения с доступом к сети LTE за год увеличилось на 11% и составляет 74%, сетью 2G покрыто 97% населения, а сетью 3G - 95%. Число регионов с сетью LTE возросло на 2 субъекта Российской Федерации. Высокоскоростной мобильный интернет работает в 81 регионе нашей страны.

Технические показатели выросли также благодаря реализации других крупных проектов. В 2018 году продолжилась модернизация сети. На конец года процесс завершился в 12 филиалах и продолжается на 55 территориях. На данный момент компания заменила более 55% оборудования сети. Современные технологичные базовые станции на 15-20% расширили площадь покрытия сетей 2G и 3G, на 20-30% увеличили емкость сети 3G, примерно на 30% снизили энергопотребление оборудования.

Увеличению скорости помог рефарминг частот сети LTE 1800 MHz. Сотрудники технической дирекции увеличили ширину полосы в LTE с 5 MHz до 10 MHz в 43 филиалах компании. В итоге возросла емкость сети и скорость мобильного интернета. Компания завершила работы по рефармингу в 80% филиалов.

Вместе с рефармингом для увеличения комфорта использования сети компания применила стратегии управления трафиком. Новые настройки выбирают для клиента свободный канал передачи данных. Таким образом, скорость остается стабильно высокой в моменты повышенной загрузки сети, и клиент может комфортно использовать мобильный интернет.

Для увеличения пропускной способности была произведена масштабная модернизация радиорелейной сети. Благодаря этому дополнительный трафик от построенных базовых станций проходит без задержек. В семи филиалах реализованы проекты по полной модернизации оборудования городских пакетных сетей.

Комментирует исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» Мартин Шкоп:

«Компания зафиксировала рекорд строительства сети в год Чемпионата миру по футболу, когда действовал двухмесячный мораторий на любые работы на сети. Даже несмотря на двухмесячную паузу нам удалось выполнить амбициозные планы по строительству и модернизации. Проведенная работа значительно увеличила возможности наших клиентов в использовании мобильного интернета. Теперь, даже в условиях постоянного роста нагрузки на сеть, клиенты могут пользоваться интернет-сервисами на высокой скорости Билайн».

Комментирует технический директор Центрального региона ПАО «ВымпелКом» Наиль Галеев:

«На территории Волги и Урала в прошлом году мы существенно нарастили сеть LTE, построив более 3 000 новых базовых станций, при этом прирост сети четвертого поколения составил 60%. Улучшения коснулись большинства регионов: республик Татарстан, Башкортостан и Чувашия, Свердловской, Самарской, Тюменской, Оренбургской, Саратовской, Челябинской, Нижегородской и Ульяновской областей.

Особенно хочу выделить Республику Башкортостан. Расширение покрытия LTE сетью произошло во всех районах Уфы, масштабные работы проведены в Стерлитамаке, Сибае, Салавате, Ишимбае и на территории Белорецкого района. В текущем году мы сохраним лидирующие позиции по стройке и, по возможности, нарастим темпы».