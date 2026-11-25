Кроме того, парковки для жителей новых многоэтажек больше не будут привязаны исключительно к границам конкретного проекта планировки. Как ранее писал «Башинформ», проект получил поддержку большинством голосов.

Однако его обсуждение получилось бурным. В частности, депутат Ринат Баширов выступил с предложением руководствоваться не мнениями застройщиков, нормативами и решениями суда, а интересами жителей города.

«Нужно отложить решение этого вопроса или проработать его глубже, чтобы принять правильное решение. Когда вы говорите, что это не повлечет никаких негативных социально-экономических последствий, я думаю, что это не так. Речь идет о стояночных местах внутри конкретного проекта планировки. По факту получается так: в проектируемом квартале не хватает стоянок, и тогда заказчик говорит исполнителю: "Проектируй парковочные места в соседних кварталах, не надо рассматривать, хватает им самим или нет, просто найди свободные места". И оттуда потом появляются многоэтажные дома, которые не соответствуют ни планировке, ни здравому смыслу. Я считаю, что нужно собрать рабочую группу и посмотреть, какие негативные последствия может принести это решение», – предложил Ринат Баширов.

Заместитель главы администрации Уфы Ильдар Хабибуллин ответил, что подходы к рассмотрению и утверждению планировок застройки за последний год ужесточились.

«Мы рассматриваем их вместе с прокуратурой. Поэтому не допускаем такие проекты застройки, где не хватает парковочных мест», – заверил он.

Председатель горсовета Уфы Марат Васимов также добавил, что на заседания депутатов выносятся только проверенные проекты. Следовательно, они не могут нарушать интересы горожан.

«Все решения, которые выносятся на рассмотрение Совета, полностью проверяются вместе с прокуратурой, соответствуют ли они законодательству. И перед заседанием мы получаем официальное письмо от прокуратуры, что замечаний и недостатков нет. Если замечания у прокуратуры или жителей есть, то мы откладываем вопрос до устранения недостатков. Вопрос по парковочным местам полностью соответствует законодательству Российской Федерации», – подчеркнул спикер горсовета.

Напомним, ранее «Башинформ» писал о проблеме, с которой столкнулись новоселы жилого комплекса «Свобода» в Уфе. На этапе продажи квартир покупателям обещали 518 гостевых парковочных мест. В момент сдачи выяснилось, что мест будет только 68, и размещены они на земле, государственная собственность которой не разграничена. Подробнее можно прочитать здесь.