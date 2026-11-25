На очередном заседании депутаты горсовета приняли внесение изменений в нормативы создания парковочных мест на улицах и в новых жилых комплексах. В местные нормативы градостроительного проектирования внесут правки, согласно которым теперь стоянки можно будет размещать без прежнего ограничения на магистральных улицах общегородского значения. Кроме того, парковки для жителей новых многоэтажек больше не будут привязаны исключительно к границам конкретного проекта планировки. Заместитель главы администрации Уфы Ильдар Хабибуллин в своем докладе подчеркнул, что изменения вносятся на основе решения Верховного суда Башкирии.

«Принятие и реализация данного решения не повлечет каких-либо социально-экономических последствий, а также не потребует внесения изменений в иные нормативно-правовые акты», – отметил он.

Большинством голосов депутаты утвердили новое положение. 25 депутатов проголосовали «за» и только двое выступили против.