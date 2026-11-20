В Уфе городской совет планирует утвердить изменения в местные нормативы градостроительного проектирования. Данные изменения вносятся во исполнение решения Верховного суда РБ.

Ими исключаются ограничения на размещение парковок на магистральных улицах общегородского значения и обязанность строить парковки для жителей многоэтажек только внутри конкретного проекта планировки.

Ранее сообщалось, как в Уфе будут решать проблемы нехватки парковок.