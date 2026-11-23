Дороги, а точнее их строительство или ремонт, стали лидером по количеству обращений на Прямую линию-2026 с Радием Хабировым. Из 7,4 тысячи сообщений почти 1,5 тысячи касались этой темы. Причем некоторые вопросы решались непосредственно в ходе встречи, другие взяты на личный контроль, напомнила член Общественной палаты Башкортостана Рита Некрасова.

«Самое большое количество обращений — по межмуниципальным дорогам и улицам в сельских населённых пунктах. Для решения таких проблем мы в своё время и придумали программу ремонта „фонящих" дорог», — сообщил тогда глава региона.

Как отметила Рита Некрасова, пока лихорадило «Башкиравтодор», качественно решать эту проблему было довольно сложно.

«Сейчас, по словам Радия Хабирова, предприятие вошло в колею, и есть шансы, что тема с „фонящими“ дорогами постепенно сойдет на нет. Тем более что команда Хабирова ведет постоянную слаженную работу в этом направлении, о чем на Транспортной неделе в Москве заявил руководитель Росавтодора Роман Новиков. Главе республики удалось договориться с ведомством о модернизации дорожной сети, соединяющей Уфу с крупными промышленными центрами — Стерлитамаком, Салаватом, Сибаем и другими городами, обеспечивающими транспортное сообщение между республикой и соседними регионами.

К саммиту ШОС обновят дороги Уфимской агломерации. А улица Октябрьской революции обещает стать башкирским Арбатом. Капремонт ожидает старый Затонский мост в Уфе. Власти республики пролоббировали проект строительства южного обхода Уфы, а трасса Уфа – Дюртюли через несколько лет получит первую категорию. Наиболее масштабный транспортный проект, который реализуют в регионе — федеральная трасса М-12 «Восток».

И не стоит забывать о мегапроекте, начавшемся еще в прошлом веке – Восточном выезде. Буквально на днях властям республики удалось-таки соединить трассу М-7 с М-5. Системный подход в работе руководства региона решает вопросы не только привлечения финансовых ресурсов, но и выстраивает целую стратегию — от федеральных заявок до конкретных мер поддержки бизнеса, стимулируя процессы строительства и реконструкции транспортных коммуникаций», — подытожила член Общественной палаты Башкортостана, член правления Союза журналистов РБ Рита Некрасова.

Как сообщал ранее Башинформ, Прямая линия Главы Башкортостана в 2026 году длилась 4 часа 29 минут. Во время эфира Радий Хабиров ответил более чем на 80 вопросов, включая вопросы из зала, прямых подключений, соцсетей и другие.

О том, что привез Радий Хабиров в Башкортостан после Транспортной недели в Москве, читайте в статье Башинформа.