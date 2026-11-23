«Очень важно, что Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе Прямой линии подчеркнул: экономика региона развивается стабильно, несмотря на непростое время — внешнее давление, санкционные ограничения и другие вызовы. Это заслуга в том числе и предпринимательского сообщества, которое не останавливается и продолжает работать на результат, — подчеркнула Ирина Абрамова. — Для бизнеса особенно ценно, что даже в этих условиях ему дают возможность идти вперед и развиваться. Яркий тому пример — инициатива Радия Хабирова по восстановлению исторических зданий улицы Октябрьской революции в Уфе. Регион не просто декларирует поддержку, а предлагает предпринимателям конкретный и понятный инструмент: участие в восстановлении 66 объектов культурного наследия с гарантией оперативного урегулирования административных процедур и свободой в выборе функционального назначения помещений. Это реальная площадка для инвестиций, которая открывает перспективы и для бизнеса, и для города».

Как сообщал ранее Башинформ, Прямая линия Главы Башкортостана в 2026 году длилась 4 часа 29 минут. Во время эфира Радий Хабиров ответил более чем на 80 вопросов, включая вопросы из зала, прямых подключений, соцсетей и другие.

О чем Радий Хабиров рассказал на Прямой линии. Самое главное.