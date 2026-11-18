«В этом году поступило почти 7,5 тысячи обращений. За каждой цифрой стоит конкретный человек, его проблема, ожидание и надежда на решение, — отметила Энже Ахмадуллина. — Особенно ценно, что Прямая линия позволяет не просто обозначить волнующие жителей вопросы, но и получить непосредственную реакцию Главы республики. При этом Радий Хабиров подчеркнул, что все поступившие вопросы будут систематизированы, переданы ответственным ведомствам и поставлены на контроль».
По мнению руководителя Общественной палаты Башкортостана, именно такая последовательность — от открытого разговора до конкретных действий имеет принципиальное значение.
«Отдельно хочу отметить внимание Главы республики Радия Хабирова к поддержке участников СВО и их семей. Это направление остается одним из важнейших для всего нашего общества. Как председатель Общественной палаты, считаю, что наша общая задача — поддерживать открытый диалог, слышать запросы жителей и содействовать тому, чтобы каждое обращение получало внимание, а поставленные вопросы — реальные решения», — подытожила Энже Ахмадуллина.
Как сообщал ранее Башинформ, Прямая линия Главы Башкортостана в 2026 году длилась 4 часа 29 минут. Во время эфира Радий Хабиров ответил более чем на 80 вопросов, включая вопросы из зала, прямых подключений, соцсетей и другие.
О чем Радий Хабиров рассказал на Прямой линии. Самое главное.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.