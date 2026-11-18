«В этом году поступило почти 7,5 тысячи обращений. За каждой цифрой стоит конкретный человек, его проблема, ожидание и надежда на решение, — отметила Энже Ахмадуллина. — Особенно ценно, что Прямая линия позволяет не просто обозначить волнующие жителей вопросы, но и получить непосредственную реакцию Главы республики. При этом Радий Хабиров подчеркнул, что все поступившие вопросы будут систематизированы, переданы ответственным ведомствам и поставлены на контроль».

По мнению руководителя Общественной палаты Башкортостана, именно такая последовательность — от открытого разговора до конкретных действий имеет принципиальное значение.

«Отдельно хочу отметить внимание Главы республики Радия Хабирова к поддержке участников СВО и их семей. Это направление остается одним из важнейших для всего нашего общества. Как председатель Общественной палаты, считаю, что наша общая задача — поддерживать открытый диалог, слышать запросы жителей и содействовать тому, чтобы каждое обращение получало внимание, а поставленные вопросы — реальные решения», — подытожила Энже Ахмадуллина.

Как сообщал ранее Башинформ, Прямая линия Главы Башкортостана в 2026 году длилась 4 часа 29 минут. Во время эфира Радий Хабиров ответил более чем на 80 вопросов, включая вопросы из зала, прямых подключений, соцсетей и другие.

О чем Радий Хабиров рассказал на Прямой линии. Самое главное.