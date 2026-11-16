Напомним, в сентябре другим указом Глава региона возложил на него исполнение обязанностей руководителя кабмина. В октябре на тридцать седьмом пленарном заседании депутаты Госсобрания дали свое согласие на назначение премьер-министром Александра Шельдяева.

Во время Прямой линии Радий Хабиров объяснил, почему выбор был сделан именно в пользу Шельдяева, который ранее был вице-премьером — министром промышленности, энергетики и инноваций республики.