Глава Башкирии прокомментировал ротации в управленческой команде

Начальник управления Главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская на Прямой линии спросила у Радия Хабирова о кадровых перестановках в команде. В частности, как принималось решение о назначении Андрея Назарова председателем Госсобрания, а Александра Шельдяева – премьер-министром, и как руководитель региона следит за их работой.

«Искусство государственного и муниципального управления состоит в том, что, если ты руководитель, должен постоянно давать импульсы движению системы. Один из элементов такого импульса, в том числе, кадровая ротация и кадровые изменения.

Если говорить по-человечески, я реально скучаю по Андрею Геннадьевичу [Назарову – бывший премьер-министр правительства РБ, председатель Госсобрания – Курултая – прим. ред.]. Вам покажется странным признание мужчины, что он скучает по другому человеку, но мы с ним прошли невероятно сложный путь. Он был премьер-министром, я — руководителем региона, и все решения мы принимали, как правило, вместе. Когда мне нужно было по тяжёлым вопросам советоваться, я всегда к нему обращался. Иногда сейчас, бывает, за телефон хватаюсь, опа, а он уже госсекретарь, уже широко шагает, я так подтруниваю его. Там у него другие задачи, ему нравится эта работа.

Что касается нового премьера, у меня всегда под боком, с правой руки или слева, был такой молчаливый, немногословный зампремьер-министра, министр промышленности. Ну, наша промышленность, что вам говорить, если мы в рейтинге Минпрома России, это же не мой рейтинг, мы лучший регион всегда. Сейчас, правда, на третьем-четвёртом месте. Ну, просто устали уже быть первыми, как говорится. Поэтому это человек, который имеет очень серьёзные управленческие профессиональные качества. И я особо долго не думал. Когда мы с Андреем Геннадьевичем подумали о том, какую передвижку нам сделать и его направить в сферу публичной политики, ему она нравится, он умеет это делать. И скоро вы это увидите в деятельности Госсобрания и в целом в его публичной активности. У меня не было сомнений, сразу признаюсь. Не было ни капли сомнения, кто будет премьер-министром. Поэтому желаю удачи Александру Николаевичу [Шельдяеву – премьер-министру правительства РБ – прим. ред.].

И потом, знаете, я же уже не молодой человек. Пусть молодые работают, я-то уже, как вождь, должен немножко спокойно сидеть. А они пусть работают», – сказал Радий Хабиров.