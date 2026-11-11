Мэрию Уфы покинули еще два чиновника

В администрации башкирской столицы продолжается череда отставок. Так, со своих постов накануне ушли начальник управления жизнеобеспечения Антон Тристан и начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Арсен Латыпов. Информацию подтвердили в пресс-службе мэрии.

«Информацию об уходе данных руководителей подтверждаем. Все ушли по собственному желанию на этой неделе. О тех, кто займет освободившиеся должности, станет известно позднее», - прокомментировали «Башинформу» в пресс-службе.

По данным «Честно говоря», в скором времени новых руководителей также ждут такие крупные муниципальные предприятия как «Горзеленхоз», «Горсвет» и другие.

Напомним, ранее свои должности оставили начальник управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Аскар Батталов (бывший в своё время управделами мэрии), начальник финансового управления Ильдар Имамов и вице-мэр по связям с общественностью и СМИ Дмитрий Черенков.