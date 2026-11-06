Дмитрий Черенков покинул мэрию Уфы

Заместитель главы администрации Уфы по связям со средствами массовой информации Дмитрий Черенков покинул свой пост. Он написал заявление по собственному желанию. Сегодня, 6 ноября, у вице-мэра был последний рабочий день. Информацию «Башинформу» он подтвердил лично. Однако раскрывать новое место работы пока не стал.

Напомним, на пост замглавы администрации Дмитрий Черенков был назначен в конце января 2026 года. Ранее он был начальником Управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям.