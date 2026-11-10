Мэрию Уфы покинули еще два чиновника

В администрации Уфы освободились еще два руководящих поста. С поста ушли начальник финансового управления Ильдар Имамов и начальник управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Аскар Батталов. Информацию «Башинформу» подтвердили в пресс-службе мэрии.
«Все ушли по собственному желанию. О тех, кто займет освободившиеся должности, станет известно позднее», – подчеркнули в администрации.
Отметим, что Имамов проработал в должности чуть больше полутора лет. На руководящий пост он пришел в мае 2025 года. Батталов продержался дольше: он был начальником управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей с 2024 года.
Напомним, ранее стало известно, что подал в отставку вице-мэр по связям со средствами массовой информации Дмитрий Черенков.
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