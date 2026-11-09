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15:07 (UTC+5), 09 Ноября 2026

Конкурсная комиссия определила кандидатов на пост мэра Уфы

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Ксения Калинина архив ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова
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В Уфе прошло заседание конкурсной комиссии, на котором определили кандидатов, претендующих на должность главы администрации города.

Со всеми участниками, прошедшими предыдущие этапы, провели индивидуальные собеседования. Каждый из них получил возможность изложить программу социально-экономического развития башкирской столицы и предполагаемую структуру администрации.

По итогам представлены четыре кандидата: первый заместитель главы администрации по экономике и промышленности Стерлитамака Артур Гафаров; депутат Госсобрания, индивидуальный предприниматель Эдуард Сардаров; генеральный директор ООО «Газ-Сервис» Рустам Хафизов; и. о. мэра Рустам Шарипов.

Впереди у кандидатов представление своих программ социально-экономического развития на заседании горсовета. На нем депутаты и примут окончательное решение, кто будет руководить столицей, пояснили в пресс-службе.

Контракт с главой администрации заключает и подписывает глава городского округа – председатель горсовета Уфы Марат Васимов.

Напомним, документы для участия в конкурсе на должность уфимского градоначальника подавали 12 человек. Также документы подавала экс-участница скандального телешоу «Дом-2» Анастасия Балтер. Ее, к слову, не допустили из-за неполного высшего образования. 

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