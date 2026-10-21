Экс-участница шоу «Дом-2» претендует на кресло мэра Уфы

«Документы приняли. Ждем заседания конкурсной комиссии 30 октября. Я родом из Уфы и хочу делать свой город лучше. Я могу работать во благо своей малой родины», – написала кандидатка.
Как удалось выяснить «Башинформу» из открытых источников, после участия в «Дом-2» Анастасия решила изменить свою жизнь и начать строить политическую карьеру. Сейчас девушка, по ее словам, учится на политолога в МГУ, занимается журналистикой. Несколько лет назад основала свой благотворительный фонд для сбора помощи бойцам СВО, несколько раз с гуманитарной миссией выезжала на передовую.
Напомним, прием документов от кандидатов на замещение должности главы администрации Уфы начался 13 октября. Заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов состоится 30 октября, непосредственно сам конкурс — 9 ноября 2026 года, писал«Башинформ».
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