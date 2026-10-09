Объявлен конкурс на замещение должности главы администрации Уфы

Решение о проведении конкурса принято депутатами на прошлой неделе во время первого заседания городского Совета VI созыва.

Приём документов от тех, кто хочет участвовать в конкурсе, продлится до 23 октября. Заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов состоится 30 октября, непосредственно сам конкурс — 9 ноября 2026 года.

«Затем на заседании городского Совета депутаты примут решение о назначении главы администрации города из числа представленных конкурсной комиссией кандидатов. Контракт с главой администрации по итогам конкурса заключает и подписывает председатель горсовета — глава городского округа г. Уфа», — уточнили в пресс-службе горсовета.

Подробнее о сроках, условиях и порядке проведения конкурса — на сайте горсовета Уфы.

Напомним, 1 июня 2026 года новым исполняющим обязанности главы администрации Уфы назначен Рустам Шарипов, возглавлявший ранее администрацию Хайбуллинского района.