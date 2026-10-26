Стало известно, кто претендует на кресло мэра Уфы

Среди них — действующий и. о. градоначальника Уфы Рустам Шарипов, депутат Госсобрания — Курултая Башкирии и индивидуальный предприниматель Эдуард Сардаров, первый замглавы администрации Стерлитамака по экономике и промышленности Артур Гафаров, директор благотворительного фонда «Богатырь» Анастасия Балтер, директор МБУ «Горзеленхоз» Ильдар Ардаширов и гендиректор ООО «Газ-Сервис» Рустам Хафизов.
Также документы подали депутат Акбердинского сельсовета Иглинского района Ильдус Мулюков, замдиректора ЧОА «Волкодав-2» Юрий Васильев, главный специалист отдела проектирования автоматизации и телемеханики Уфимского филиала ООО «РН-проектирование Добыча» Ренат Гафиятов, индивидуальный предприниматель Александр Рогов, директор ООО «Магазин горячих туров» Латифа Малика и безработный Сергей Долгинцев.
Заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов состоится 30 октября, а сам конкурс пройдет 9 ноября.
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