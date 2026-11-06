В горсовете Уфы досрочно прекратили полномочия двух депутатов

На внеочередном заседании горсовета депутаты утвердили досрочное прекращение полномочий Руслана Зайнуллина и Ирины Сухаревой, сообщает пресс-служба.

Напомним, 27 октября на заседании Госсобрания РБ Зайнуллина утвердили на должность Уполномоченного по правам человека в республике, а Ирину Сухареву назначили Уполномоченным по правам ребенка. Кандидатуры были внесены Главой Башкирии Радием Хабировым.

Оба депутата избирались в горсовет Уфы по одномандатным избирательным округам. Поэтому для замещения вакантных мест проведут дополнительные выборы. Они пройдут в следующем году, в Единый день голосования.

Ирина Сухарева избиралась в округе № 9, а Руслан Зайнуллин – в округе № 17. Несмотря на сложение их полномочий, местные жители не останутся без представителей. Так как вторая половина депутатского корпуса избирается по партийным спискам. Интересы жителей на этой территории продолжат представлять депутаты Александр Князев (округ № 9) и Сергей Трофимец (округ № 17).