В горсовете определили кандидатов на должность мэра Уфы

В Горсовете на заседании конкурсной комиссии определили, кто пройдет дальше в конкурсе на замещение должности главы администрации. Среди претендентов на кресло мэра остались пять кандидатов: и. о. главы администрации Рустам Шарипов, директор МБУ «Горзеленхоз» Ильдар Ардаширов, первый заместитель главы администрации Стерлитамака по экономике и промышленности Артур Гафаров, депутат Госсобрания — Курултая Башкирии и индивидуальный предприниматель Эдуард Сардаров, а также гендиректор ООО «Газ-Сервис» Рустам Хафизов.
Впереди кандидатов ждёт оценка уровня знаний, которую проведёт экспертная комиссия Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан». Сам конкурс состоится 9 ноября.
Напомним, документы для участия в конкурсе на должность уфимского градоначальника подавали 12 человек. Также документы подавала экс-участница скандального телешоу «Дом-2» Анастасия Балтер. Ее, к слову, не допустили из-за неполного высшего образования.
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