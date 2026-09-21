Выборы в Башкирии были конкурентными и честными – Энже Ахмадуллина

«Об этом же свидетельствуют данные с выездов мобильных групп Общественного штаба по наблюдению за выборами, работа корпуса наших наблюдателей, а также результаты наблюдения за ходом голосования в Центре общественного наблюдения РБ», — добавила Энже Ахмадуллина.

Центр общественного наблюдения Башкортостана работал с 18 по 20 сентября в круглосуточном режиме, были организованы в том числе ночные дежурства. За это время в Центр поступило в общей сложности 19 317 сообщений. В основном информационного характера. За три дня его посетили почти 500 человек — представители НКО, кандидатов, органов власти, студенты, блогеры. Общественный штаб по наблюдению за выборами РБ вел тесное взаимодействие с Центризбиркомом. Была также проведена рабочая встреча председателя ЦИК РБ Азата Галимханова и его заместителя Марата Гадилова с международными наблюдателями на площадке ЦОН Башкирии.

«Отдельное направление работы касалось консультирования наблюдателей и избирателей. Работала „горячая линия“ для наблюдателей, наши юристы предоставили необходимые консультации, также call-центр Общественного штаба для избирателей. Нарушений зафиксировано не было, — вновь констатировала „Башинформу“ Энже Ахмадуллина. — При этом мониторинг проходил не только непосредственно в Центре. Мобильные группы Общественного штаба провели мониторинг более 270 участковых избирательных комиссий по всей республике. Наблюдение также обеспечивал наш корпус из 13 тысяч человек, прошедших обучение по программе Ассоциации „НОМ“. Наблюдатели были хорошо подготовлены и знали, как действовать, в том числе в случае возможных провокаций на выборах. В Башкирии самому молодому наблюдателю 18 лет, а самому пожилому — 77 лет».

Напомним, Башкортостан посетили девять международных экспертов и наблюдателей из пяти стран. За три выборных дня они посетили 31 избирательный участок, расположенные в четырех районах Уфы — Кировском, Советском, Ленинском и Октябрьском, — а также в Чишминском и Ишимбайском районах. Международные наблюдатели отдельно обратили внимание на доступность участков для людей с ОВЗ и маломобильных граждан. Софи Рацирака, наблюдатель из Мадагаскара, восхитилась уровнем диджитализации выборов в регионе.

«Примечательно, что в дни голосования Башкортостан посетили федеральные эксперты: председатель Ассоциации „Независимый общественный мониторинг“, член СПЧ РФ Александр Брод. Он отметил высокий интерес жителей к избирательному процессу в регионе, четкую организацию выборов с созданием условий для комфортного и безопасного волеизъявления граждан, — рассказала руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами, председатель Общественной палаты РБ Энже Ахмадуллина. — Прибыл в регион также электоральный эксперт, профессор кафедры теории государства и права Университета имени О. Е. Кутафина, доктор юридических наук Илья Чечельницкий, который посещал УИКи вместе с международными наблюдателями».

По словам Энже Ахмадуллиной, наблюдатели-блогеры в эти дни также присылали интересный контент с избирательных участков. Он хорошо показывал атмосферу, которая складывалась во время выборов. Избиратели приходили в национальных костюмах, в костюмах Волка и Медведя, Деда Мороза и Бабы-яги. Перед участками проходили концерты, ярмарки, веселые старты, пленэры.

«Все УИКи открывались торжественно, с исполнением гимнов нашей страны и республики. Наши жители по традиции воспринимают выборы как праздник: наряжаются в лучшие наряды, приходят на участки семьями, вместе с детьми, показывая, насколько важно проявлять гражданскую активность. Среди избирателей были и самые пожилые жители — люди, прожившие уже больше века. Несмотря на возможность проголосовать на дому, они отказывались от нее, потому что для них было важно самостоятельно прийти на участок и отдать свой голос.

Вся эта работа сопровождалась активным информационным взаимодействием. Члены нашего штаба, члены и эксперты Общественной палаты, международные наблюдатели, федеральные эксперты Илья Чечельницкий и Александр Брод все три дня выступали на брифингах в Общественном пресс-центре. Кроме того, мы подключались с площадки ЦОНа к пресс-брифингам Общественной палаты России, выходили на телемосты с общественными штабами по наблюдению за выборами из 9 регионов нашей страны для обмена опытом.

Таким образом, Центр общественного наблюдения стал площадкой, где в течение всех трех дней была сосредоточена информация о ходе выборов в республике: здесь работали наблюдатели, юристы и мобильные группы, проводился мониторинг участков, принимались обращения, проходили встречи с экспертами и международными наблюдателями. Работа Центра позволила в режиме реального времени получать информацию с избирательных участков и обеспечивать открытость и общественный контроль за ходом голосования.

Бесперебойную работу ЦОНа, включая трансляцию на видеостену с участков, обеспечила компания «Ростелеком». Благодарим оператора за обеспечение видеонаблюдения», — подытожила Энже Ахмадуллина.