В Башкирии эксперты рассказали, как голосуют люди с ОВЗ в других странах

Члены Общественного штаба по наблюдению за выборами в Башкирии встретились в Уфе с международными наблюдателями и экспертами — представителями пяти стран. Одной из тем обсуждения стал вопрос организации на выборах в других странах доступной среды для людей с ОВЗ, в том числе для незрячих и слабовидящих людей.
По словам Марко Антонио де Фрейташ Кутиньо из Бразилии, в его стране в таких случаях применяется электронное голосование. Электронный аппарат для голосования, используемый на участках для приема бюллетеней избирателей, оснащен шрифтом Брайля, а также аудиосопровождением, есть возможность прослушать фамилии кандидатов.
«Я обратил внимание на то, что у вас участки голосования располагаются таким образом, чтобы люди с ОВЗ могли спокойно до них добраться, а большинство из них оснащены пандусами», — добавил Марко Антонио де Фрейташ Кутиньо.
В Индонезии на законодательном уровне есть нормы, обязывающие создавать доступную среду на избирательных участках, сообщил Хасто Кристиянто. В числе таких норм — вход на избирательный участок должен быть на уровне поверхности, удобной для передвижения на инвалидной коляске, то есть без порогов, с пандусами. На участке должны быть специальные столы или места, адаптированные под нужды людей с инвалидностью для удобства их голосования. Если избирателю сложно самостоятельно прийти на участок или заполнить бюллетень, то он может обратиться за помощью.
Ливасова Моратиавина Рандриатахинамалала из Мадагаскара сказал, что в его стране можно выбрать какого-либо человека, чаще всего это член семьи, чтобы он мог пойти вместе с ним на избирательный участок и все необходимые действия сделать за него. В политологии это называют голосованием по доверенности.
В завершение встречи руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами, председатель Общественной палаты Башкирии Энже Ахмадуллина поблагодарила международных наблюдателей и экспертов за уделенное время.
Как сообщал Башинформ, 18 сентября в Уфе открылся Центр общественного наблюдения за выборами. Здесь в течение всех трех дней выборов будут работать представители Общественной палаты республики и эксперты Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах в 2026 году в Башкортостане.
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