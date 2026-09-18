В Уфе открылся Центр общественного наблюдения за выборами

Центр общественного наблюдения открылся в уфимском конгресс-холле «Торатау». В ЦОНе организована бесперебойная онлайн-трансляция с камер видеонаблюдения на избирательных участках, сообщает пресс-служба Общественной палаты РБ.
Видеонаблюдение строится на нескольких базовых принципах: соблюдение тайны голосования, видеонаблюдение не подменяет процедуры установления итогов голосования на конкретном участке, видеонаблюдение не будет осуществляться в медицинских учреждениях, следственных изоляторах.
Предварительно оставив заявку, за компьютером можно выбрать определённый участок и посмотреть на него в режиме реального времени, а большой экран запрограммирован на «калейдоскоп» участков — каждый выводится на экран по 8 секунд.
«В дни выборов Центр общественного наблюдения станет единым пространством, где будет вестись постоянный мониторинг хода голосования, оперативно обрабатываться поступающая информация и оказываться необходимая помощь наблюдателям и гражданам. ЦОН обеспечивает абсолютную прозрачность голосования, — отметила Энже Ахмадуллина. — Центр общественного наблюдения — это очень сильный инструмент, который показывает, как идёт голосование, как и когда происходят наплывы и спады потока избирателей. В работе центра также участвуют эксперты, которые будут анализировать поступающую информацию, проверять ее и давать необходимые разъяснения по вопросам, связанным с ходом голосования. Общественный контроль — это важный инструмент защиты избирательных прав граждан и укрепления доверия к избирательному процессу».
Всего к Единому дню голосования смонтировали и подключили камеры на всех 1390 участковых и территориальных комиссиях в республике. На каждом объекте установлено по две камеры видеонаблюдения, всего их 2780. Изображение с камер вывели на видеостену в Центре общественного наблюдения, организовали основной и резервный каналы по 100 Мбит/с и 10 автоматизированных рабочих мест. Кроме того, создан виртуальный центр обработки данных, работает видеоархив и ведётся онлайн-мониторинг каждого объекта.
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