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17:01 (UTC+5), 18 Сентября 2026

В Уфе открылся Центр общественного наблюдения за выборами

Здесь в течение всех трех дней выборов будут работать представители Общественной палаты республики и эксперты Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах в 2026 году в Башкортостане.

Фото: Ляйсан Гаррапова | Общественная палата РБ
Лейла Аралбаева
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Центр общественного наблюдения открылся в уфимском конгресс-холле «Торатау». В ЦОНе организована бесперебойная онлайн-трансляция с камер видеонаблюдения на избирательных участках, сообщает пресс-служба Общественной палаты РБ.

Видеонаблюдение строится на нескольких базовых принципах: соблюдение тайны голосования, видеонаблюдение не подменяет процедуры установления итогов голосования на конкретном участке, видеонаблюдение не будет осуществляться в медицинских учреждениях, следственных изоляторах.

Предварительно оставив заявку, за компьютером можно выбрать определённый участок и посмотреть на него в режиме реального времени, а большой экран запрограммирован на «калейдоскоп» участков — каждый выводится на экран по 8 секунд.

«В дни выборов Центр общественного наблюдения станет единым пространством, где будет вестись постоянный мониторинг хода голосования, оперативно обрабатываться поступающая информация и оказываться необходимая помощь наблюдателям и гражданам. ЦОН обеспечивает абсолютную прозрачность голосования, — отметила Энже Ахмадуллина. — Центр общественного наблюдения — это очень сильный инструмент, который показывает, как идёт голосование, как и когда происходят наплывы и спады потока избирателей. В работе центра также участвуют эксперты, которые будут анализировать поступающую информацию, проверять ее и давать необходимые разъяснения по вопросам, связанным с ходом голосования. Общественный контроль — это важный инструмент защиты избирательных прав граждан и укрепления доверия к избирательному процессу».

Всего к Единому дню голосования смонтировали и подключили камеры на всех 1390 участковых и территориальных комиссиях в республике. На каждом объекте установлено по две камеры видеонаблюдения, всего их 2780. Изображение с камер вывели на видеостену в Центре общественного наблюдения, организовали основной и резервный каналы по 100 Мбит/с и 10 автоматизированных рабочих мест. Кроме того, создан виртуальный центр обработки данных, работает видеоархив и ведётся онлайн-мониторинг каждого объекта.

Ранее мы сообщали, что на выборах в Башкирии проголосовала Россия.

Ляйсан Гаррапова Общественная палата РБ
Ляйсан Гаррапова Общественная палата РБ
Ляйсан Гаррапова Общественная палата РБ
Ляйсан Гаррапова Общественная палата РБ
Ляйсан Гаррапова Общественная палата РБ
Ляйсан Гаррапова Общественная палата РБ
Ляйсан Гаррапова Общественная палата РБ
Ляйсан Гаррапова Общественная палата РБ
Фото: Ляйсан Гаррапова | Общественная палата РБ
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