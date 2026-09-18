На выборах в Башкирии проголосовала Россия

— У меня с малых лет сформировалась активная гражданская позиция, поэтому пройти мимо такого важного события в стране не могу. Голосуя сегодня, мы формируем будущее, в котором будем жить не только мы, но и следующие поколения, — отметила избирательница.
Высокая гражданская сознательность передается в семье Ишбаевых из поколения в поколение: 70-летняя мама России Чулпановны является председателем УИК села Кугарчи, рассказывают «Кугарчинские вести».
Избирательница рассказала историю своего необычного имени:
— Я родилась в 1976 году. Изначально меня хотели назвать Ралиёй, но по дороге в ЗАГС папа забыл про это имя, меня записали Расиёй. Потом, когда получала паспорт, записали Россией. Вот так, ещё до появления современного названия страны, я получила это имя, — с улыбкой рассказывает женщина.
За плечами России Чулпановны — богатый образовательный опыт: обучение на бухгалтерских курсах в Стерлитамаке, в авиационном институте города Кумертау, заочное обучение в Московском финансово-экономическом институте. Трудовую деятельность начала в сельсовете родного села Кугарчи, где проработала 14 лет. Затем четыре года трудилась в Уфе — экономистом в минкульте. Затем вернулась в родные края, где посвятила служению на почте еще 14 лет. Потом — работа в Мраковском сельсовете. Сейчас она работает контролером газового хозяйства в Кугарчинском районе.
Ранее мы сообщали, что Башкирская хоровая капелла исполнила свой гражданский долг на гастролях.
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