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16:49 (UTC+5), 18 Сентября 2026

На выборах в Башкирии проголосовала Россия

18 сентября, в первый день выборов, в селе Мраково Кугарчинского района одной из первых на избирательный участок пришла местная жительница со звучным именем Россия.

Фото: Гульназ Саиткулова | «Кугарчинские вести»
Лейла Аралбаева
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— У меня с малых лет сформировалась активная гражданская позиция, поэтому пройти мимо такого важного события в стране не могу. Голосуя сегодня, мы формируем будущее, в котором будем жить не только мы, но и следующие поколения, — отметила избирательница.

Высокая гражданская сознательность передается в семье Ишбаевых из поколения в поколение: 70-летняя мама России Чулпановны является председателем УИК села Кугарчи, рассказывают «Кугарчинские вести».

Избирательница рассказала историю своего необычного имени:

— Я родилась в 1976 году. Изначально меня хотели назвать Ралиёй, но по дороге в ЗАГС папа забыл про это имя, меня записали Расиёй. Потом, когда получала паспорт, записали Россией. Вот так, ещё до появления современного названия страны, я получила это имя, — с улыбкой рассказывает женщина.

За плечами России Чулпановны — богатый образовательный опыт: обучение на бухгалтерских курсах в Стерлитамаке, в авиационном институте города Кумертау, заочное обучение в Московском финансово-экономическом институте. Трудовую деятельность начала в сельсовете родного села Кугарчи, где проработала 14 лет. Затем четыре года трудилась в Уфе — экономистом в минкульте. Затем вернулась в родные края, где посвятила служению на почте еще 14 лет. Потом — работа в Мраковском сельсовете. Сейчас она работает контролером газового хозяйства в Кугарчинском районе. 

Ранее мы сообщали, что Башкирская хоровая капелла исполнила свой гражданский долг на гастролях.

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