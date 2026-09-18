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15:45 (UTC+5), 18 Сентября 2026

Башкирская хоровая капелла исполнила свой гражданский долг на гастролях

Фото: Рим Акбашев | пресс-служба Башгосфилармонии
Лейла Аралбаева
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Государственная академическая хоровая капелла Республики Башкортостан имени Тагира Сайфуллина под управлением Алсу Хасбиуллиной сегодня, находясь на гастролях в городе Учалы, выполнила свой гражданский долг – коллектив полным составом принял участие в голосовании на избирательном участке №3141, организованном на базе Башкирского лицея №1 имени Сабира Зиганшина.

Для обеспечения возможности участия в выборах коллектив заранее позаботился об открепительных талонах. 

После завершения процедуры голосования капелла в знак уважения к родной республике и стране исполнила Государственные гимны Российской Федерации и Республики Башкортостан.

«Для нас, как для коллектива, важны не только концертные площадки, но и гражданская ответственность, – заявила художественный руководитель и главный дирижёр Госкапеллы, заслуженный деятель искусств Башкортостана, профессор Алсу Хасбиуллина. – Даже находясь на гастролях, мы стремимся участвовать в жизни республики, страны и поддерживать те ценности, которые объединяют людей. Благодарю сотрудников лицея №1 и сотрудников участковой комиссии за тёплый приём и профессиональную организацию работы участка».

Гражданский долг исполнен, а гастроли капеллы по Зауралью продолжаются.

Ранее мы сообщали, что в пятницу заслуженная артистка России и народная артистка Башкортостана Назифа Кадырова проголосовала в Уфе. Известная певица пришла на избирательный участок нарядная, в приподнятом настроении и с ослепительной улыбкой.

Рим Акбашев пресс-служба Башгосфилармонии
Рим Акбашев пресс-служба Башгосфилармонии
Рим Акбашев пресс-служба Башгосфилармонии
Фото: Рим Акбашев | пресс-служба Башгосфилармонии
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