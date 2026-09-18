В Уфе Назифа Кадырова поделилась своим настроением в день выборов

В кабине она провела достаточно много времени – Назифа Жаватовна сначала внимательно изучила всех кандидатов и только потом отдала свой голос. Настроение у певицы было праздничным.
– Как всегда, на выборы мы идем, как на праздник. Помню наше детство, когда ходили с родителями: играла музыка, самовары кипели, народ шел с удовольствием. Я и сегодня в таком же настроении. Это же решается будущее нас и наших детей, никто не должен оставаться в стороне. Я всех призываю голосовать, ваше слово – это важно! – сказала артистка.
Назифа Кадырова поделилась, что с утра уже побывала вместе со своим спутником жизни, известным музыкантом, народным артистом Башкортостана Гали Алтынбаевым на участке в Благовещенском районе.
– Очень приятно ехать по республике, Башкортостан и Уфа меняются. Всё становится красиво, парки, детские площадки, мы радуемся! – поделилась певица.
Сегодня у музыкальной пары уже состоялась репетиция – артисты готовятся к концерту 21 ноября. Ретро-программа будет посвящена 55-летию творческой деятельности певицы.
Ранее мы сообщали, что 100-летняя жительница Башкирии отдала свой голос на выборах.
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