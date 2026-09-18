100-летняя жительница Башкирии отдала свой голос на выборах

100-летняя труженица тыла Файза Бикбова из села Галиахметово Хайбуллинского района проголосовала на выборах в первый же день. Сотрудники местной избирательной комиссии пришли к ней на дом. Файза Файзрахмановна пожелала молодому поколению счастливой жизни и благополучия Родине.

Файза Бикбова — ветеран тыла, кавалер ордена «Материнская слава». У нее 82 внука, правнука и праправнука. Как рассказывают односельчане, она живет, любуясь красотой природы, радуясь тому, что может ходить на своих ногах, с благодарностью встречает каждое утро. В свои годы она по-прежнему сохраняет остроту зрения и читает газеты и журналы без очков.

Всего в Хайбуллинском районе около 21 тысячи человек имеют избирательные права, из них более 400 проголосуют впервые. Пожилые люди, инвалиды, тяжелобольные люди, лица, осуществляющие уход за ними, а также лица, имеющие иные причины, могут голосовать на дому.

Ранее мы писали, что в мае жительница села Галиахметово Хайбуллинского района Файза Бикбова отметила вековой юбилей.