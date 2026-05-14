Жительница Башкирии Файза Бикбова отметила вековой юбилей

Жительница села Галиахметово Хайбуллинского района Файза Бикбова отметила вековой юбилей. Труженицу тыла с этой знаменательной датой поздравил глава района Рустам Шарипов.

Файза Файзрахмановна родилась в мае 1926 года в деревне Акъегет. Ее детство и молодость выпали на горькие военные годы. С малых лет ей приходилось пахать землю на быках, работать на сенокосе. Отец с фронта не вернулся. Но трудности не сломили труженицу тыла, они только закалили ее характер, отметил Рустам Шарипов.

Файза Файзрахмановна вместе с супругом вырастила 10 детей. Сегодня долгожительница окружена заботой 82 внуков и правнуков.

«Файза Файзрахмановна живет под заботой своего сына Мансура и невестки Аклимы. Несмотря на почтенный возраст, все еще старается помогать своим родным в хозяйстве, читает газеты-журналы, часто делится своими воспоминаниями о своем детстве и юности. Файза Файзрахмановна — гордость нашего района», — отметил Рустам Шарипов.

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