«Жалоб поступило 0 штук»: руководитель наблюдателей на выборах в Башкирии

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами, председатель Общественной палаты Башкортостана Энже Ахмадуллина отметила, что итоги пока подводить рано, так как работа наблюдателей еще продолжается.

«Мы до сих пор обрабатываем информацию, которая поступает. Надеюсь, в 00.00 мы сможем подвести итоги. Вообще, жалоб поступило 0 штук», — поделилась Ахмадуллина на брифинге в Общественном пресс-центре по выборам-2026.

Энже Ахмадуллина отметила, что были обращения в контакт-центр и один фейк с избирательного участка в Уфимском районе республики.

«Заявитель сообщил, что люди не могут попасть на УИК, так как закрыт забор. Но на этом участке работал наблюдатель и он информацию опроверг», — поделилась руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Башкирии.

Также Энже Ахмадуллина рассказала, что штаб не столкнулся с материалами, созданными с помощью ИИ, хотя, когда проходило обучение наблюдателей, штаб уделял этому внимание.

Ранее Башинформ сообщал о последних данных о явке на выборах в Госдуму РФ в Башкирии.