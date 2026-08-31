Где и как можно проголосовать на выборах в Башкирии

Голосование на выборах всех уровней будет проводиться в течение трех дней подряд – 18, 19 и 20 сентября 2026 года. В дни голосования участковые комиссии будут работать с 8 до 20 часов.

Где расположатся избирательные участки?

Помещения участковых избирательных комиссий и помещения для голосования расположены в учреждениях культуры, образования, помещениях администраций муниципальных образований, учреждениях здравоохранения, помещениях ЖКХ, общежитиях и иных помещениях.

Во всех избирательных кампаниях смогут проголосовать 2 955 278 человек. Избиратели имеют возможность проголосовать по месту нахождения через сервис «Мобильный избиратель». Как уточнил председатель ЦИК РБ Азат Галимханов, на предстоящих выборах сервисом «Мобильный избиратель» в республике уже воспользовались более 13 000 граждан. 97% заявлений поданы через ЕПГУ.

Как проголосовать на дому?

Возможность проголосовать на дому будет у граждан, которые включены в список избирателей на избирательном участке, но не могут по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования. Они имеют право подать в участковую комиссию письменное заявление или обратиться устно, в том числе при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с 9 сентября и не позднее 14.00 (по местному времени) 20 сентября 2026 года. Либо заполнить заявление с использованием ЕПГУ – с 9 сентября и не позднее 14 сентября 2026 года.

Как проголосовать гражданам с ОВЗ?

– Особое внимание уделяется обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями, – отметил Азат Галимханов. – В республике зарегистрированы более 235 тысяч граждан с инвалидностью. Для удобства голосования этой категории избирателей в первую очередь обеспечивается доступность избирательных участков. 89% помещений для голосования располагаются на первых этажах. Здания оборудованы пандусами, настилами и кнопками вызова. В республике определены пять специализированных избирательных участков для голосования инвалидов по зрению. Они расположены в районах с компактным проживанием слепых и слабовидящих граждан: в городе Уфе – два участка, в Стерлитамаке, Белебее и Белорецке – по одному.

Для оказания помощи в реализации избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья формируется пул волонтеров. По предварительным сведениям, порядка двух с половиной тысячи добровольцев необходимо для дежурства на избирательных участках в дни голосования.

Где получить информацию о выборах?

20 августа стартовал масштабный проект «ИнформУИК». Его основная цель – информирование граждан о предстоящих выборах. По республике в реализации проекта задействовали более 17 тысяч членов участковых комиссий. По 6 сентября в процессе поквартирных (подомовых) обходов члены УИК лично придут к жителям, чтобы доступно рассказать: о сроках и формах голосования, адресах избирательных участков, о возможности проголосовать на дому или по месту нахождения. Информирование будет проводиться и в коллективах предприятий, организаций, а также в вузах и колледжах.

Ранее мы сообщали, что в Башкортостане проходят 39 избирательных кампаний. Глава республики Радий Хабиров поручил обеспечить безопасность выборов в регионе.