Стало известно, сколько кандидатов в депутаты зарегистрировали в Башкирии

В Башкортостане проходят 39 избирательных кампаний. В частности, это выборы депутатов Государственной Думы, дополнительные выборы депутата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по 28-му округу, 37 кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления, в том числе основные выборы депутатов Совета городского округа Уфы, депутатов Советов двух сельских поселений Аургазинского и Белорецкого районов, а также избирательные кампании по дополнительным выборам депутатов представительных органов местного самоуправления.

На выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам на территории Республики Башкортостан зарегистрировали 45 кандидатов от различных партий. На дополнительных выборах депутата Госсобрания – Курултая РБ зарегистрировано 5 кандидатов (трое от партий и два кандидата самовыдвижением).

На выборах депутатов горсовета Уфы по единому городскому избирательному округу зарегистрировали списки кандидатов, выдвинутые пятью политическими партиями. По одномандатным избирательным округам зарегистрировали 87 кандидатов, в том числе 86 кандидатов от партий и один кандидат самовыдвиженец.

На основных и дополнительных выборах в органы местного самоуправления зарегистрировано 198 кандидатов.

Подготовку выборов обеспечивают Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан, 69 территориальных избирательных комиссий, 3249 участковых избирательных комиссий, из которых 41 комиссия будет работать в местах временного пребывания граждан.

Ранее мы сообщали, что Радий Хабиров поручил обеспечить безопасность выборов в Башкирии.