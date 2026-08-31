Радий Хабиров поручил обеспечить безопасность выборов в Башкирии

– Достаточно серьезный объем работы уже сделан совместно, – отметил он, обращаясь к председателю ЦИК РБ Азату Галимханову. – Мы на оперштабе уже определили все необходимые мероприятия для определения безопасности выборов, поэтому в полной мере порядок обеспечим. Более 10 тысяч сотрудников органов внутренних дел будут обеспечивать безопасность. Все силовые структуры в этом задействованы.
Руководитель региона обратился к главам муниципалитетов: все территории должны быть приведены в порядок, главы должны лично всё проконтролировать.
– Держите позицию, спокойно проводите выборы, всё для этого есть. Жителям желаю хорошего настроения, чтобы они пришли и свой выбор сделали, – подчеркнул Радий Хабиров.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.