Радий Хабиров поручил обеспечить безопасность выборов в Башкирии

– Достаточно серьезный объем работы уже сделан совместно, – отметил он, обращаясь к председателю ЦИК РБ Азату Галимханову. – Мы на оперштабе уже определили все необходимые мероприятия для определения безопасности выборов, поэтому в полной мере порядок обеспечим. Более 10 тысяч сотрудников органов внутренних дел будут обеспечивать безопасность. Все силовые структуры в этом задействованы.

Руководитель региона обратился к главам муниципалитетов: все территории должны быть приведены в порядок, главы должны лично всё проконтролировать.

– Держите позицию, спокойно проводите выборы, всё для этого есть. Жителям желаю хорошего настроения, чтобы они пришли и свой выбор сделали, – подчеркнул Радий Хабиров.