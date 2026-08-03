Депутат горсовета Уфы назвал интервью Мавлиева «попыткой оправдаться»

«Это дешевая попытка оправдаться. Никто из горожан не поверит в это. Тем более в это никто не поверит в бизнес-сообществе города — все знают о тотальном вхождении „нефтекамского“ бизнеса в госзакупки города, о закупках лип на озеленение города по 96 тысяч рублей (вместо 17 тыс. рублей), о любимых застройщиках Мавлиева, о деятельности „близкого“ к экс-мэру господина Золотова», — заявил Борисов.
Он привел в пример компанию «Эва-строй», которую назвал «аффилированной с Золотовым».
«Только в 2026 году компания „Эва-строй“ получила свыше 1,9 млрд руб. из городской казны и федерального бюджета на капитальный ремонт школ. А сколько таких „подгонов“ друзьям было за время работы?» — отметил депутат.
Отдельно Борисов затронул ситуацию в Нефтекамске. По его словам, там сложилась резонансная история, связанная с семьей бывшего мэра.
«Сейчас по просьбе местных жителей депутат Госдумы Журавлев пытается вернуть в собственность государства парк, где строится бизнес-центр. Для меня такая ситуация вообще не помещается в рамки морали», — считает Борисов.
Ранее депутат ГД направил запрос в Следком после скандала с экс-мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым. Напомним, 14 июля депутаты горсовета единогласным решением отстранили Мавлиева от должности.
Как передавал «Башинформ», Мавлиева освободили из-под домашнего ареста. Верховный суд РБ изменил бывшему градоначальнику меру пресечения на запрет определённых действий. Ему вменяется превышение должностных полномочий и получение взятки в особо крупном размере.
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