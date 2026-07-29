Депутат Госдумы направил запрос в Следком после скандала с экс-мэром Уфы

Как сообщил парламентарий в своем телеграм-канале, его возмутили изменение меры пресечения и вскрывшиеся «весьма нелицеприятные вещи». Напомним, речь идет о всплывших фактах использования служебных автомобилей мэрии в личных целях и для перевозки судей из Татарстана. Сейчас данные факты проверяет Следком Башкирии.
«Сложилась парадоксальная ситуация – Мавлиев, обвиняемый в совершении тяжких преступлений, был арестован районным судом, однако буквально уже через неделю был освобожден Верховным Судом республики под домашний арест, а менее чем через месяц мера пресечения изменена на самую мягкую – запрет определенных действий.
14 июля на пленарном заседании депутаты Горсовета Уфы прекратили полномочия Мавлиева, где также вскрылись весьма нелицеприятные вещи, в том числе систематическое использование служебных автомобилей мэрии представителями судебной системы республики для личных поездок к себе домой в Татарстан. Последнее подтверждается многочисленными документами.
Все это вызвало негативный общественный резонанс, подрывает авторитет государственной власти и осуществление беспристрастного правосудия. Законность и справедливость должны быть восстановлены. Предстоит масштабная работа по правовой оценке деятельности клана Мавлиевых и их влияния на судебную систему. Судьи не должны быть "служанкой" региональных олигархических кланов! Народ Башкортостана не заслуживает такого», - подчеркнул Журавлев.
Напомним, 14 июля депутаты Горсовета единогласным решением отстранили Мавлиева от должности.
Ранее мэра Уфы Ратмира Мавлиева освободили из-под домашнего ареста. Верховный суд РБ изменил градоначальнику меру пресечения на запрет определённых действий. Ему вменяется превышение должностных полномочий и получение взятки в особо крупном размере.
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