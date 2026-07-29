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10:39 (UTC+5), 29 Июля 2026

Депутат Госдумы направил запрос в Следком после скандала с экс-мэром Уфы

Депутат Госдумы Алексей Журавлев направил запросы председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и прокурору Башкирии Ивану Грибову по поводу скандальной истории с экс-мэром Уфы Мавлиевым.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова
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Как сообщил парламентарий в своем телеграм-канале, его возмутили изменение меры пресечения и вскрывшиеся «весьма нелицеприятные вещи». Напомним, речь идет о всплывших фактах использования служебных автомобилей мэрии в личных целях и для перевозки судей из Татарстана. Сейчас данные факты проверяет Следком Башкирии.

«Сложилась парадоксальная ситуация – Мавлиев, обвиняемый в совершении тяжких преступлений, был арестован районным судом, однако буквально уже через неделю был освобожден Верховным Судом республики под домашний арест, а менее чем через месяц мера пресечения изменена на самую мягкую – запрет определенных действий.

14 июля на пленарном заседании депутаты Горсовета Уфы прекратили полномочия Мавлиева, где также вскрылись весьма нелицеприятные вещи, в том числе   систематическое использование служебных автомобилей мэрии представителями судебной системы республики для личных поездок к себе домой в Татарстан. Последнее подтверждается многочисленными документами.

Все это вызвало негативный общественный резонанс, подрывает авторитет государственной власти и осуществление беспристрастного правосудия. Законность и справедливость должны быть восстановлены. Предстоит масштабная работа по правовой оценке деятельности клана Мавлиевых и их влияния на судебную систему. Судьи не должны быть "служанкой" региональных олигархических кланов! Народ Башкортостана не заслуживает такого», - подчеркнул Журавлев.

Напомним, 14 июля депутаты Горсовета единогласным решением отстранили Мавлиева от должности.

Ранее мэра Уфы Ратмира Мавлиева освободили из-под домашнего ареста. Верховный суд РБ изменил градоначальнику меру пресечения на запрет определённых действий. Ему вменяется превышение должностных полномочий и получение взятки в особо крупном размере.

Алексей Журавлев ТГ-канал
Алексей Журавлев ТГ-канал
Фото: Алексей Журавлев | ТГ-канал
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