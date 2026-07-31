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16:52 (UTC+5), 31 Июля 2026

Депутат ГД попросил органы проверить законность сделок Мавлиева-старшего

Фото: Алексей Журавлев | скриншот
Иван Вавилов
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Депутат Госдумы Алексей Журавлев направил обращения председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, прокурору Башкирии Ивану Грибову и руководителю управления ФАС по РБ Андрею Хомякову с просьбой проверить ситуацию, связанную с земельными участками в центральном парке культуры и отдыха Нефтекамска.

«В мой адрес обратились неравнодушные горожане, которых долгие годы беспокоит тема захвата Рафилом Мавлиевым территории центрального городского парка культуры и отдыха, где он за копейки „прихватизировал“ (через принадлежащее ему коммерческое предприятие ООО „Рубин“) земельные участки  с приблизительной рыночной стоимостью до миллиарда рублей (!) в самом центра города. Теперь на земле, ранее принадлежащей городу, мавлиевским ООО „Рубин“ возводится культурно-досуговой центр „Гулливер“ (по факту торговый центр), от будущей деятельности которого жадные и воистину великанские аппетиты клана получат баснословную прибыль», — считает Журавлев.
Госдума официальный сайт Алексей Журавлев
Алексей Журавлев
Фото: Госдума | официальный сайт

Депутат также заявил, что намерен добиваться проверки законности отчуждения муниципальной собственности и возвращения, как он считает, незаконно выбывших земельных участков.

«Нефтекамск не должен быть чьей-то частной вотчиной и клановой кормушкой! Продолжаю работу по возврату незаконно отчужденной госсобственности у Нефтекамска его жителям! Будем дожимать», — написал Алексей Журавлев.
соцсети Рафила Мавлиева ВК Рафил Мавлиев
Рафил Мавлиев
Фото: соцсети Рафила Мавлиева | ВК

Ранее депутат ГД направил запрос в Следком после скандала с экс-мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым. Напомним, 14 июля депутаты Горсовета единогласным решением отстранили Мавлиева от должности.

Как передавал «Башинформ», Мавлиева освободили из-под домашнего ареста. Верховный суд РБ изменил бывшему градоначальнику меру пресечения на запрет определённых действий. Ему вменяется превышение должностных полномочий и получение взятки в особо крупном размере.

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