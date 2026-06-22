Радий Хабиров анонсировал начало подготовки к выборной кампании в Башкирии

Как рассказал Радий Хабиров, 17 июня состоялась конференция Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия». Партия провела предварительное голосование, определила будущих кандидатов в депутаты Госдумы и «в установленном порядке проводит все организационные мероприятия».
«Республика уже полномасштабно начинает подготовку к организации проведения выборов депутатов Государственной думы и горсовета Уфы. 6 июля мы пригласим представителя ЦИК республики. Пусть расскажет, какие задачи, какие особенности этой выборной кампании. Это важно», — заявил Радий Хабиров.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября 2026 года.
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