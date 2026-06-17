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17:38 (UTC+5), 17 Июня 2026

Глава Башкирии выступил на конференции реготделения «Единой России»

Фото: Азат Мухамедьянов | Азат Мухамедьянов
Азат Гиззатуллин

17 июня в Уфе Глава Башкортостана, руководитель регионального отделения «Единой России» Радий Хабиров выступил на конференции реготделения партии. На повестке – обсуждение ключевых задач по подготовке к избирательной кампании 2026 года. Руководитель региона напомнил, что осенью пройдут выборы в Государственную Думу Российской Федерации, а также в уфимский горсовет и другие органы местного самоуправления.

– Мы видим, что другие политические силы тоже готовы принимать участие в этой кампании. Поэтому мы должны идти с гордо поднятой головой и побеждать, – сказал Радий Хабиров. – Самое главное для нас – поддержка специальной военной операции. Это очень ресурсная, капиталоёмкая, порой эмоционально тяжёлая работа. Но это наш долг, который мы обязаны выполнить, несмотря ни на что. ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ – это та задача, с которой мы с вами живём и действуем.

Руководитель республики также высоко оценил деятельность регионального отделения партии.

– Прошедший год был очень непростым. И наша партия достойно его прошла. По всем показателям, в том числе по реализации партийных проектов и Народной программы, наше реготделение на хорошем счёту. Партийцев Башкортостана всегда отличает повышенная ответственность, строгая дисциплина, серьёзное отношение к делу. И в этой избирательной кампании на нас очень рассчитывают, – подчеркнул Радий Хабиров. – Башкортостан занимает первое место по количеству информационных атак, которые идут в том числе со стороны спецслужб наших недругов. Поэтому скучно не будет. Нам придётся пробиваться, доказывать и вести настоящую, принципиальную и жёсткую политическую борьбу. Мы с вами должны проявить свои самые лучшие бойцовские качества и победить на этих выборах. Мы всегда побеждали, побеждаем и будем побеждать. Желаю успеха!

Делегаты конференции избрали делегатов XXIII Съезда «Единой России», который пройдёт в конце июня в Москве. В завершение руководитель регионального отделения вручил партбилеты и благодарственные письма активистам партии.

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