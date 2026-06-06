Задача выполнена: Глава Башкирии подвел итоги работы на ПМЭФ-2026

«Главную задачу, которую поставили себе перед участием в Петербургском международном экономическом форуме, мы выполнили. Показали нашим партнерам возможности республики, заключили ряд важных соглашений с предприятиями и руководителями регионов. Уверен, они станут хорошим импульсом для дальнейшего развития», — заявил Радий Хабиров.
Все цифры, суммы инвестиций, ожидаемый экономический эффект еще предстоит посчитать, отметил он.
«Спасибо всем друзьям республики, нашим партнерам за добрые слова в адрес Башкортостана. И благодарю всю команду республики за достойную подготовку и качественную работу на ПМЭФ-2026», — подытожил Радий Хабиров.
Как отметил, в свою очередь, премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров, дни работы на ПМЭФ-2026 были плотные, но результат того стоил.
«Подписали 35 соглашений на более чем 100 млрд рублей. Это не просто цифра и не красивые папки на столе. Подписание — вершина айсберга большой подготовительной работы, которая теперь переходит в конкретные проекты, рабочие места, налоги, развитие территорий, — подчеркнул Андрей Назаров. — Башкортостан снова в тройке лучших регионов по инвестклимату. Но работаем не ради рейтингов. Главное, чтобы бизнесу было понятно, надёжно и спокойно развивать дело у нас».
Как сообщал Башинформ, Башкортостан третий год подряд удерживает третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, составленном АСИ. Однако, по мнению Радия Хабирова, останавливаться на достигнутом нельзя — конкуренция растёт, а региону пора «переворачивать страницу» и двигаться дальше.
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