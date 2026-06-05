Радий Хабиров прокомментировал 3 место Башкирии в рейтинге инвестклимата

Планами на будущее он поделился со спецкором «Башинформа».

«Третье место — это бронза. Но мы занимаем его уже третий год подряд, и пришло время задуматься над тем, что надо двигаться дальше. Посмотрите, в нашей тройке появились новые регионы и города – Санкт-Петербург и Сахалинская область. Раньше их здесь не было. Значит, они нас догнали и теперь подталкивают вперёд. Останавливаться нельзя. Когда я пришёл на работу в 2018 году, мы были на тридцатом месте. Мы показали движение и стабильность развития. Но теперь эту страницу пора переворачивать», — заявил Радий Хабиров.

Республика впервые в этом году заняла первое место в направлении «Защита бизнеса». По словам руководителя региона, это очень важный показатель, достигнутый в том числе благодаря системной работе правоохранительных и надзорных органов.

«Первое место по защите бизнеса — это очень важный момент. Здесь надо сказать спасибо нашим правоохранительным органам. По поручению президента меры административного и административно-надзорного давления сегодня жёстко регулируются. Наши структуры качественно выполняют эту работу. Мы используем все имеющиеся у нас полномочия, чтобы защищать бизнес. Именно поэтому мы и получили первое место по этому показателю», — подчеркнул Радий Хабиров.

Напомним, итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата были озвучены на 29-м Петербургском международном экономическом форуме. Башкортостан вновь подтвердил статус одного из самых привлекательных для инвесторов регионов России.