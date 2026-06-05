Радий Хабиров сказал, кто является опорой для экономики Башкирии

Руководитель Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева спросила Главу Башкирии: как республике удаётся привлекать инвесторов и отстаивать интересы предпринимателей в сложное экономическое время? Глава республики ответил: секрет успеха в том, что вся команда региона понимает главную задачу.

«Мы в Башкортостане задумываемся, что, когда придет время и наши воины вернутся с СВО домой, уставшие и израненные, они спросят: "Мы воевали, мы защищали страну, а вы что делали?". Поэтому нам сейчас очень важно что-то предпринимать, чтобы мы имели моральное право, глядя в глаза нашим ребятам, сказать: "Мы вас ждали, но не сидели сложа руки. Мы работали, развивали экономику, привлекали инвестиции, строили школы, садики, больницы, дороги". Иными словами, мы делали всё, чтобы помочь им и стране. А это, как ни парадоксально, связано с экономикой, основу которой, конечно, составляет наш бизнес, являющийся в этих тяжелых условиях нашей главной опорой для фронта.

Поэтому у себя в Башкортостане мы договорились, что именно сейчас все до единого в республике живут и работают с одной целью: всё для Победы!» – сказал Радий Хабиров.