Радий Хабиров поблагодарил Владимира Путина за высокую оценку Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил президента России Владимира Путина за высокую оценку работы управленческой команды республики.
«Спасибо Владимиру Владимировичу за поздравление и высокую оценку нашей работы! Третье место Башкортостана в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата — достойный результат. Но мы будем стремиться выше. В республике работает сильная управленческая команда, которая на многое способна. Поэтому идём дальше», — написал Радий Хабиров своих соцсетях.
Напомним, сегодня Владимир Путин в ходе пленарного заседания 29-го Петербургского международного экономического форума поздравил Республику Башкортостан, отметив её в числе регионов-лидеров по инвестиционной привлекательности. Президент высоко оценил работу руководства региона по созданию благоприятных условий для бизнеса.
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