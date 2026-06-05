«Третьи, но будем первыми»: Радий Хабиров высказался о рейтинге АСИ

«Первое, мне кажется, мы неплохо представили Республику Башкортостан, потому что одна из задач участия в форуме — это представление возможностей, предложений, инвестпроектов. На мой взгляд, эту задачу мы выполнили. Мы наметили достаточно обширный перечень переговоров, потому что здесь очень удобно встречаться со всеми крупными компаниями, руководителями регионов. Кстати, деловая часть заканчивается и у нас ещё впереди встреча, потому что сегодня форум продолжает работать. Итоги форума по цифрам, контрактам и конкретным вещам мы подведём чуть позже», — сказал Радий Хабиров.

Сегодня стало известно, что Башкирия сохранила свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата АСИ, республика заняла третье место. Радий Хабиров отметил, что это хороший показатель.

«Хочу два слова сказать о рейтинге АСИ. В чём его ценность? Нам дают оценку не чиновники, а предприниматели. Насколько им комфортно. Светлана Витальевна (С. В. Чупшева, руководитель Агентства стратегических инициатив — прим. ред.) сказала, что они опросили полмиллиона человек в стране. Предпринимателям задают эти вопросы: вам это нравится? Это им нравится? Что хорошо, а что нет? И в вашей шкале всё это определяется. Мы очень ценим именно такое — потому что нам важно прежде всего мнение людей и предпринимателей.

Третье место — сильное место. У нас сильная управляющая команда республики, которой мы гордимся. Поэтому мы будем бороться за второе место, за первое место. Я считаю, что эта страница перевёрнута.

И ещё раз спасибо, Светлана Витальевна, за те рекомендации, которые нам даёт АСИ, которые вы лично контролируете. Поэтому мы наше сотрудничество очень ценим. И гордимся, что мы третьи», — отметил Глава Башкортостана.