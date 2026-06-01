Глава Башкирии поставил точку в дискуссиях по памятнику Салавату Юлаеву

Он напомнил, что в настоящее время в Уфе идёт реставрация снятого с постамента памятника национальному герою. В апреле большая комиссия посетила реставрационный цех.

– Реставраторы нам сказали, что порядка 80% памятника надо будет менять, новые элементы делать. В этой связи мы задумались, все-таки металл там не очень высокого качества, – отметил Глава региона. – Поэтому в ходе дискуссии родилась идея, которую я предложил на суд общественного мнения и мнение жителей республики, что можно пойти более сложным путём, но более надёжным и, на мой взгляд, более стратегически выгодным – отлить новый памятник один в один из металла – бронзы. Это долговечно.

Радий Хабиров подчеркнул, что если отреставрировать прежний памятник – он простоит 10, 20 или 50 лет, а бронзовый будет более долговечным. Также Глава республики прояснил судьбу исторического памятника.

– Памятник, который находится сейчас на реставрации, – мы его обязательно отреставрируем, – пообещал Хабиров. – Но учитывая его сложное состояние, его нельзя ставить ни под ветровую, ни под климатическую нагрузку. Посоветовавшись с жителями республики, Уфы, я предлагаю найти ему место, поставить памятник и закрыть его стеклянным куполом. Это будет еще один музей, людям будет интересно.

Глава республики поручил своей администрации сформировать дорожную карту (план) восстановления памятника Салавату Юлаеву в бронзе. Особо Радий Хабиров акцентировал внимание на сроках – это 2027 год, в котором надо стремиться успеть сделать памятник. Также остаются еще и большие задачи по благоустройству территории.

Общественные организации высказали свое мнение и поддержали идею отлить памятник в бронзе. Еще одним аргументом в пользу решения вопроса Глава Башкортостана назвал архивные документы и мнение внука скульптора Сосланбека Тавасиева.

– Первоначально памятник и должен был отливаться из бронзы. Но, сами понимаете, какое тяжелое было время, цветной металл шел на другие задачи и не было такой возможности делать из бронзы. У нас такая возможность есть, поэтому я прошу эту работу провести, и наше национальное достояние вернуть на установленное место, – подытожил Радий Хабиров.