В Уфе рекомендовали рассмотреть воссоздание памятника Салавату в бронзе 

Напомним, финальное лабораторное заключение выполнил Центральный научно-исследовательский институт сплавов и металлов имени Мельникова. С документом ознакомила директор по реставрации Фонда Российской академии художеств Анна Пышта. Заключение поставило окончательную точку в спорах: чугун на памятнике Салавату Юлаеву не был бронзирован, как считалось ранее.

Согласно протоколу заседания, информацию докладчиков и все дополнения к докладам, высказанные в ходе заседания Набсовета, приняли во внимание.

На официальном сайте Башкультнаследия будет размещено заключение по оценке технического состояния объекта культурного наследия федерального значения «Памятник Салавату Юлаеву».