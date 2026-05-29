В Уфе рекомендовали рассмотреть воссоздание памятника Салавату в бронзе 

Заседание совета прошло с участием президента Российской академии художеств Василия Церетели. Члены совета проголосовали единогласно.
Собравшиеся, в частности академик РАХ Александр Мирианашвили, отметили, что данное решение соответствует историческому замыслу. В распоряжении Набсовета имеется проект постановления Совета министров Башкирской АССР от августа 1947 года и проект скульптора Сосланбека Тавасиева, утвержденный Комитетом по делам искусств при Совете Министров СССР протоколом от 3 августа 1946 года. О намерении скульптора создать памятник в бронзе заявили и его наследники.
Напомним, финальное лабораторное заключение выполнил Центральный научно-исследовательский институт сплавов и металлов имени Мельникова. С документом ознакомила директор по реставрации Фонда Российской академии художеств Анна Пышта. Заключение поставило окончательную точку в спорах: чугун на памятнике Салавату Юлаеву не был бронзирован, как считалось ранее.
Согласно протоколу заседания, информацию докладчиков и все дополнения к докладам, высказанные в ходе заседания Набсовета, приняли во внимание.
На официальном сайте Башкультнаследия будет размещено заключение по оценке технического состояния объекта культурного наследия федерального значения «Памятник Салавату Юлаеву».
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