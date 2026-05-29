В Уфе озвучили заключение лаборатории по памятнику Салавату Юлаеву

Напомним, памятник Салавату Юлаеву, который является объектом культурного наследия федерального значения, в настоящее время снят с постамента и находится в реставрационном цехе. За последнее время представители общественности побывали в цехе несколько раз и смогли собственными глазами увидеть все изъяны скульптуры, которые нанесло время. Эксперты также обнаружили некачественность материала, из которого памятник был изготовлен.

Финальное лабораторное заключение выполнил Центральный научно-исследовательский институт сплавов и металлов имени Мельникова. С документом ознакомила директор по реставрации Фонда Российской академии художеств Анна Пышта. Заключение поставило окончательную точку в спорах: чугун на памятнике Салавату Юлаеву, как утверждалось ранее, не был бронзирован.

— Наша лаборатория, проведя анализы, совершенно ответственно сообщает нам: чугун не был бронзирован. Бронза была только в замыслах автора, присутствует только в исторических документах. Данная скульптура из чугуна не подвергалась такой обработке, — заявила Анна Пышта. — Если кого-то заинтересует наш отчёт, мы можем предоставить его для изучения, здесь нет никакой тайны.