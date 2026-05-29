В Уфе озвучили заключение лаборатории по памятнику Салавату Юлаеву

Напомним, памятник Салавату Юлаеву, который является объектом культурного наследия федерального значения, в настоящее время снят с постамента и находится в реставрационном цехе. За последнее время представители общественности побывали в цехе несколько раз и смогли собственными глазами увидеть все изъяны скульптуры, которые нанесло время. Эксперты также обнаружили некачественность материала, из которого памятник был изготовлен.
Финальное лабораторное заключение выполнил Центральный научно-исследовательский институт сплавов и металлов имени Мельникова. С документом ознакомила директор по реставрации Фонда Российской академии художеств Анна Пышта. Заключение поставило окончательную точку в спорах: чугун на памятнике Салавату Юлаеву, как утверждалось ранее, не был бронзирован.
— Наша лаборатория, проведя анализы, совершенно ответственно сообщает нам: чугун не был бронзирован. Бронза была только в замыслах автора, присутствует только в исторических документах. Данная скульптура из чугуна не подвергалась такой обработке, — заявила Анна Пышта. — Если кого-то заинтересует наш отчёт, мы можем предоставить его для изучения, здесь нет никакой тайны.
— Этого заключения мы ждали достаточно долго. Мы исследовали непосредственно состав материала — чугун. Мы отобрали с памятника четыре образца с тех участков, которые не должны повлиять впоследствии на экспозиционный вид. Эти четыре образца были подвергнуты анализам, — пояснила Анна Сергеевна. — Мы определили тот самый спорный вопрос, который неоднократно поднимался по поводу бронзирования в целом чугунной скульптуры. Наш материал крайне неоднороден. Здесь много раз я слышала, что у нас хороший чугун. Понимаете, дело не в том, что он плох или хорош. Дело в том, что он очень сильно неоднороден для этой массы, для подобной сборной конструкции, что вызывает в отдельных местах разрушения, в других местах чрезмерное напряжение, которое было ещё более усугублено сварочными работами, которые повысили напряжённость в отдельных точках. Он неоднороден, и в результате этого он разрушает сам себя.
Начальник Башкультнаследия Салават Кулбахтин пообещал, что отчет будет размещен на сайте ведомства.
Любопытными архивными материалами поделился директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ, аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Данир Гайнуллин. Оказывается, приключилась почти детективная история. По документам из архива, переписке с тогдашними министром культуры РФ Екатериной Фурцевой и министром культуры РБ Гафуром Вахитовым можно четко проследить, как бронза «превратилась» в чугун.
Напомним, автор памятника, советский скульптор Сосланбек Тавасиев изначально собирался отлить свое детище — памятник Салавату Юлаеву из бронзы. Решение было принято, распоряжения изданы, деньги на 26 тонн бронзы выделены. Однако в 1962 году перед отливкой на Ленинградском заводе «Монументскульптура» ввиду указания об ограничении расхода цветных металлов было принято решение заменить бронзу на чугун.
Академик Российской академии художеств Александр Мирианашвили отметил, что наследники предоставили подтверждающие документы.
— Сам автор хотел создать памятник из бронзы. Сейчас есть возможность восстановить замысел Тавасиева. Мы ждём от вас решения, — сказал Александр Гурамович, обращаясь к членам совета.
Президент Российской академии художеств Василий Церетели подчеркнул, что пока памятник Салавату Юлаеву не сняли с постамента и не перевезли в цех реставрации, степень его состояния до конца не была известна. Как только процесс начался, эксперты обнаружили усталость металла и множество разрушений.
— В целом более правильно будет сделать авторскую копию из бронзы и её установить. А уникальное творческое произведение Тавасиева нужно музеефицировать, сделать доступным для граждан в музейном пространстве, более защищённым от погодных условий, — заявил Василий Церетели. — Я благодарен совету и экспертам, они все приходят, смотрят, как идет процесс реставрации, это очень важно. В первую очередь здесь, на месте, будут взяты формы, точные копии, и эти формы перевезут в Санкт-Петербург, на завод «Монументскульптура», где отливался сам Салават Юлаев из чугуна. Там же он будет отлит из бронзы – на том же месте, том же заводе, в тех же печах.
Член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты РБ, историк Рамиль Рахимов подчеркнул, что Салават Юлаев важен для республики как образ. И будет логично, если на знаменитом кургане над рекой Белой установят прочную бронзовую авторскую копию памятника, а чугунная скульптура займет место в музее. Бронза легче, пластичнее и долговечнее, еще раз отметили члены совета.
В ответ на вопросы членов наблюдательного совета о финансовой составляющей реставрации Салават Кулбахтин пояснил, что средства на реставрацию памятника заложены, работы идут по графику.
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