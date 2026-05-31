Глава Башкирии подвел итоги книжной ярмарки «Китап-байрам»

«Читайте книги, будьте счастливы», — написал руководитель региона и поблагодарил всех, благодаря кому праздник книги состоялся.
В их числе Глава республики назвал всех организаторов и участников, книгоиздателей из регионов России и из-за рубежа, почетных гостей и, конечно, читателей — жителей республики и всех, кто приехал в эти дни в Уфу.
«Главная цель „Китап-байрама“ остается неизменной — передать детям и взрослым любовь к книгам, — отметил Радий Хабиров. — Надеюсь, и в этот раз нам удалось ее достичь. Всем удачи! И до встречи на Советской площади!»
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