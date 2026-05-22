Политологи прокомментировали внедрение ИИ в Башкирии

«Федеральный тренд сегодня — вовлечение в процесс внедрения ИИ компаний с госучастием на принципах осознанности, и здесь у Башкирии немалый потенциал. Мы должны укреплять здоровую конкуренцию, поощрять лучших и продвигать их на всероссийском уровне», — рассказал «Башинформу» вице-премьер правительства Башкирии, курирующий внедрение ИИ, Олег Ли.

«Многие регионы сейчас осторожно присматриваются к искусственному интеллекту. Проводят сессии, пишут стратегии, обсуждают «перспективы внедрения». В Башкирии, похоже, решили не ждать момента, когда ИИ окончательно превратится из модного словосочетания в скучную рутину. Его начинают встраивать в экономику региона. Глава Башкирии Радий Хабиров на профильной стратсессии отметил важную вещь: программное обеспечение, новые цифровые решения и, собственно, искусственный интеллект сегодня нужны и для военных задач, и для мирной экономики. В нынешней ситуации это уже не игрушка для айтишников и не инструмент презентаций. Это вопрос безопасности и развития ВПК, поддержки уровня конкуренции национальной экономики», – говорит генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Практика показывает, что ИИ способен помогать в принятии управленческих решений как минимум на уровне сбора и организации информации. В этом плане Башкирия идет в ногу с тем, как федеральная власть видит развитие страны. Если сегодня проморгать эти технологии, то можно потерять конкурентные преимущества, что совершенно непозволительно для такой страны, как Россия», – говорит федеральный эксперт, ведущий аналитик Центра политической информации, доцент Финуниверситета Иван Пятибратов.

«Для башкирской управленческой команды ИИ становится инструментом повышения конкурентоспособности экономики. В свою очередь, в срезе федеральных цифровых задач республика интересна как пример субъекта, который внедряет ИИ через отраслевые кейсы и собственную кадровую базу. Следующий тест для республики – масштабирование своих же решений и их переход в регулярную практику ведомств, предприятий и учреждений», – говорит Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Информагентство «Башинформ», БСТ, газеты и журналы применяют нейросети для генерации идей и сценариев, создания графики и видеороликов, расшифровки аудио и видео, литературной правки текстов и подготовки заголовков. И да, всё это помогает экономить время, что особенно ценно в условиях дефицита кадров. В итоге умные технологии помогают оставаться востребованными у читателей», – рассказывает руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Максим Ульчев.

«У нас есть несколько кейсов. Например, мы создаём программно-аппаратный комплекс для определения болезней растений с использованием искусственного интеллекта. На текущий момент очень хорошо зарекомендовали себя решения, связанные с машинным зрением. Поскольку эта технология уже существует несколько лет, то все, что касается распознавания лиц, распознавания положения, все, что видит глаз человека, переносится на искусственный интеллект. Мы это использовали в своих проектах, когда создавали единую систему контроля доступа на крупном предприятии по распознаванию лиц, распознаванию автомобильных номеров», – рассказывает в эфире Спутник ФМ председатель Ассоциации развития информационных технологий РБ Кирилл Полетаев.

«При внедрении ИИ в клиническую практику большая потребность возникает в специалистах, которые смогут уверенно работать с такими инструментами в среде медицинской организации. Уже восемь медицинских колледжей работают на образовательном портале «Третье Мнение». Республика стала первым регионом России, где начали массово обучать технологиям искусственного интеллекта специалистов со средним медицинским образованием», – рассказал газете «Республика Башкортостан» заместитель генерального директора ООО «Платформа Третье Мнение» Андрей Поварёнкин.