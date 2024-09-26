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26 Сентября , 11:06

Госдума рассмотрит законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В Госдуму внесены законопроекты о запрете пропаганды чайлдфри — осознанного отказа от деторождения в России. Штрафы могут составить от 50 тыс. до 1 млн рублей, сообщает пресс-служба парламента.

Законопроектом предлагается запретить распространение в интернете, средствах массовой информации, кинофильмах и рекламе информации, пропагандирующей отказ от деторождения. Авторами инициативы стали председатели Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, депутаты и сенаторы.

Распространение пропаганды отказа от деторождения станет основанием для включения сайта в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

Устанавливается, что владельцы соцсетей должны будут мониторить и выявлять факты пропаганды отказа от деторождения.

Такая информация запрещается к распространению среди детей как причиняющая вред их здоровью и развитию.

Законопроектом не допускается распространения материалов, пропагандирующих отказ от деторождения, в СМИ. Такая информация не должна содержаться и в рекламе.

Если в фильме будет замечена пропаганда отказа от деторождения, это станет основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения, то есть на экраны он не выйдет.

Соответствующие поправки вносятся в законы о защите детей, функционировании СМИ, о рекламе, о господдержке кинематографии.

Что грозит за нарушение запрета? В КоАП РФ внесут добавления:
штраф для граждан составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей,
для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей,
для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 млн рублей.

Законопроект об отказе идеологии чайлдфри инициирован депутатами Госсобрания – Курултая Башкирии в 2023 году — сначала предполагалось запретить продвигать идею отказа от деторождения собственно среди детей и подростков.

Как сообщал Башинформ, Госдума уже рассматривает закон о запрете удочерять и усыновлять российских детей гражданам стран, где разрешён трансгендерный переход.

Автор:Элина Ахметова
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