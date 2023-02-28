Госсобрание Башкирии повторно внесло в Госдуму законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри

Парламент Башкирии внес в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания РБ.

Это уже вторая редакция законопроекта, предлагающая установить запрет на распространение среди детей и подростков идеологии чайлдфри. Первый вариант был концептуально одобрен, однако были некоторые замечания технического характера, которые устранены.

Ранее «Башинформ» сообщал об утверждении указом президента страны Основ государственной политики по укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Идеи чайлдфри противоречат государственной политике России, которая базируется на семейных ценностях, поддержке материнства и детства.