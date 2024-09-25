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Правовой ликбез
25 Сентября , 15:29

Госдума запретит отдавать российских детей в страны, где разрешена смена пола

ГД РФ
Фото:ГД РФ

Депутаты Государственной Думы приняли на пленарном заседании в первом чтении законопроект о запрете усыновления и удочерения детей из РФ гражданами стран, где разрешена смена пола.

«Это решение направлено на защиту детства и традиционных ценностей. Инициативу поддержало абсолютное большинство депутатов Госдумы. Необходимо оградить наших детей от опасностей, с которыми они могут столкнуться при усыновлении или опекунстве гражданами зарубежных стран, где разрешена смена пола», — сказал председатель ГД Вячеслав Володин. 

По его словам, отказ в удочерении и усыновлении детей из России или опеке над ними коснется граждан нескольких десятков стран.

Отметим, трансгендерный переход разрешён во многих странах Европы, Иране, Китае.

Ранее законодательство РФ запретило принимать российских детей в свои семьи гражданам стран, где разрешены однополые браки. 

Также Госдума приняла законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, смены пола. Сейчас рассматривается законопроект о запрете пропаганды чайлдфри (отказа от рождения детей). Его разработали депутаты Госсобрания – Курултая Башкирии.

Автор:Элина Ахметова
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