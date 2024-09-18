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18 Сентября , 21:09

Владимир Путин поздравил избранных глав субъектов России

телеграм-канал РИА Новости
Фото:телеграм-канал РИА Новости

Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с главами субъектов Российской Федерации, избранными в ходе единого дня голосования.

Напомним, прямые выборы руководителей состоялись в 21 регионе, в трёх субъектах главы избраны законодательными органами.

Глава государства поздравил участников события с избранием на должности руководителей субъектов Российской Федерации.

- Уровень поддержки, который вы получили, как в ходе прямого голосования, так и в региональных законодательных собраниях, говорит о высоком доверии, о том, что люди, жители регионов, видят результаты работы, связывают с вами свои надежды на дальнейшие перемены к лучшему, - отметил Владимир Путин. - Особо подчеркну, что такую уверенную победу одержали и действующие главы, и те, кто недавно приступил к работе, был исполняющим эти обязанности.

Президент подчеркнул, что выборы проходили в условиях открытой конкурентной борьбы, при высокой, причём самой высокой за всю историю проведения единого дня голосования явке.

- Наши граждане знают, понимают, насколько это важно – участвовать в жизни страны, в формировании органов власти разного уровня. А современная организация выборов, использование цифровых технологий позволяют сделать процесс голосования максимально удобным, - сказал Владимир Путин. 

Президент отметил, что требования общества к власти, в том числе, региональной, совершенно справедливо растут.

- От вас ждут работы с полной отдачей в интересах страны и её граждан, готовности к открытому, честному, постоянному диалогу с людьми, безусловного выполнения всех взятых на себя обязательств, конкретных действий, направленных на социально-экономическое развитие регионов, на повышение уровня и качества жизни, - сказал Владимир Путин.

С полным текстом встречи можно ознакомиться на сайте kremlin.ru.

Как ранее сообщал «Башинформ»,  6-8 сентября в Республике Башкортостан состоялись выборы Главы. Действующий руководитель региона Радий Хабиров набрал 80,21% голосов. Его кандидатуру поддержали более 1,724 млн избирателей республики. Явка избирателей составила 72,34%.

Автор:Лейла Аралбаева
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